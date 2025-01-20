ФФККР хочет направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпиаду – 5 первых номеров с ЧР-2025 («Р-Спорт»)
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане. В феврале Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна отправить список участников квалификационного турнира, который пройдет в сентябре в Пекине, – по одному фигуристу/дуэту в каждом виде плюс по одному запасному в каждом виде.
«Р-Спорт» сообщает, что в список ФФККР могут войти 5 первых номеров с последнего чемпионата России в каждом виде.
Такой расклад не противоречит критериям ISU о нейтральном статусе, так как по итогу будет сформирован окончательный список участников квалификационного турнира, состоящий из одного основного участника и одного запасного.
В случае прохождения квалификации на Олимпиаде-2026 смогут выступить по одному российскому фигуристу/паре в каждой дисциплине.
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