ФФККР хочет направить расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпиаду – 5 первых номеров с ЧР-2025 («Р-Спорт»)

ФФККР хочет отправить в ISU расширенную заявку на допуск к олимпийскому отбору.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане. В феврале Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна отправить список участников квалификационного турнира, который пройдет в сентябре в Пекине, – по одному фигуристу/дуэту в каждом виде плюс по одному запасному в каждом виде.

«Р-Спорт» сообщает, что в список ФФККР могут войти 5 первых номеров с последнего чемпионата России в каждом виде.

Такой расклад не противоречит критериям ISU о нейтральном статусе, так как по итогу будет сформирован окончательный список участников квалификационного турнира, состоящий из одного основного участника и одного запасного.

В случае прохождения квалификации на Олимпиаде-2026 смогут выступить по одному российскому фигуристу/паре в каждой дисциплине.