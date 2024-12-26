Сихарулидзе об отборе на Олимпиаду: «Будем учитывать чемпионат России. Но и будем смотреть, как спортсмен выступал на предыдущих турнирах, на этапах Гран-при»

Сихарулидзе высказался о формировании сборной для участия в олимпийском отборе.

Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к участию в квалификации на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.

— Мы привыкли, что именно чемпионат страны определяет, кто поедет на международные соревнования. Но есть и финал Гран-при России. Как будет в этот раз?

— Этот случай все же особый. Я думаю, что в этот раз мы будем смотреть не только по одному турниру.

Обязательно будем учитывать чемпионат России. Но и будем смотреть по тому, как спортсмен выступал на предыдущих турнирах, на этапах Гран-при.

Также обратим внимание на то, насколько спортсмен психологически устойчив, какие были прокаты — были ли большие срывы, или он все время стабильно и хорошо выступает.

Потому в этом случае будет индивидуальный подход к каждому виду, — сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много