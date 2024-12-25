Сихарулидзе о Российско‑китайских играх: «Мы внимательно смотрим за юниорской сборной, потому что именно эти ребята будут соревноваться в 2030-2034 годах»

Антон Сихарулидзе рассказал о фигуристах, заявленных на Российско‑китайские игры.

Российско‑китайские молодежные игры пройдут с 8 по 14 января в Сахалинской области.

«Если говорить про Российско‑китайские игры, то в фигурном катании будут все четыре вида. У девушек и у юношей будет по три участия от нашей страны, а в парах и танцах – по две пары.

Соревнования в юниорском разряде – 13-19 лет. В этом возрасте у нас очень мощные ребята есть, которые в техническом оснащении ничем не уступают взрослым, а в некоторых случаях и выигрывают у них. Думаю, что эти ребята проявят себя ярко на этих играх.

На всех предыдущих соревнования побеждали наши ребята. Но хоть наши товарищи китайские действительно друзья, я все равно хотел бы пожелать нашим ребятам победы. Мы внимательно смотрим за юниорской сборной, потому что именно эти ребята будут соревноваться в 2030-2034 годах.

Хорошо, что они будут участвовать в соревнованиях, чтобы учиться выступать под большим давлением», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сихарулидзе .

Лазарев, Сарновский, Дзепка и Петрова выступят на Российско-Китайских играх