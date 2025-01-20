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Худайбердиева о выступлении в шоу в мороз: «От холода в прямом смысле слова было больно, у Егора Базина лопались железные клепки на коньках»

Елизавета Худайбердиева рассказала о выступлении в уличном шоу в сильный мороз.

Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, участвовали в шоу Евгения Плющенко в январе 2024 года.  

«Мы откатали чемпионат страны. Не сдав свои позиции по сезону, заняли второе место сразу за вернувшимися лидерами Степановой/Букиным.

2023 год был сложным: мое восстановление после реабилитации в больнице, прием антидепрессантов, переход в новый штаб и притирка с командой, сборы, выход в сезон с желанием доказать себе и всем вокруг, что нас нельзя списывать со счетов, что ошибки прошлого были трудным периодом в карьере, но не сломали нас и нашу стабильность.

Как правило, об участиях в шоу договариваются сильно заранее, а в ноябре–декабре мы никак не хотели растрачивать силы на дополнительный заработок и отвлекаться от подготовки к главному старту сезона — чемпионата России. Вернувшись из Челябинска, мы спокойненько расслабили ножки и принялись наряжать елку в своих квартирах, наконец-то провели время с семьей и друзьями, да и вообще заслуженно выдохнули и похвалили себя за проделанную работу.

И вот, за день до Нового года, со мной связывается Яна Рудковская с предложением: «Лиза, дорогая, у нас слетели ребята с уличных выступлений. Если вы свободны, давайте сотрудничать».

Ранее у нас был опыт работы в шоу Евгения Викторовича Плющенко, и мы остались в полном восторге от профессионального подхода и гостеприимного приема в команду участников шоу.

Мы были свободны от тренировок и согласились выйти на каток в Парке Горького 2 января. Тем более, что нужно было всего-лишь подменить отсутствующих фигуристов на три дня, заработать хорошие деньги, а главный приятный бонус для нас с Егором лично — воплотить образы черного лебедя и мага. Покажите мне хотя бы одного фигуриста, кто бы не мечтал откатать балетную классику!

Был, правда, один нюанс: прогноз погоды обещал жуткие морозы сразу после новогодней ночи — минус 32 градуса. От холода в прямом смысле слова было больно, у Егора лопались железные клепки на коньках прямо во время выступления, но благодаря хорошей организации, предоставлению мощных обогревателей в шатре, мы не только успешно откатали свои номера и порадовали всех прохожих, но и не заболели.

Опыт интересный, но в моменты выступления в голове я крутила только одну мысль: «Клянусь, больше никогда не соглашусь кататься в такую погоду», – написала Худайбердиева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Базин
logoМатч ТВ
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
ледовые шоу
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