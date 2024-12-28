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Нарижный о фразе Базина про «царя зверей»: «Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще, кому ты это говоришь. Ужасно»

Девид Нарижный назвал глупостью слова Егора Базина про «царя зверей».

Ранее Базин, выступающий в танцах на льду дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, высказался о соперничестве с Александрой Степановой и Иваном Букиным: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем».

– Как вам фраза Егора Базина про «царя зверей»?

– Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще. Хотя бы чуть-чуть думать, осознавать градацию, кому ты это говоришь. Когда я первый раз это увидел в новостях, подумал: «Понятно, все понятно…» Это ужасно, – сказал призер чемпионата России в танцах на льду Нарижный

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕгор Базин
logoсборная России
logoИван Букин
logoДевид Нарижный
logoЕлизавета Худайбердиева
танцы на льду
logoАлександра Степанова
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