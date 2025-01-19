Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»

Елена Радионова считает формат чемпионата России по прыжкам интересным.

18 января прошли личные соревнования, 19 января – командные.

– Мне кажется, изначально команда из Питера была сильнее по составу, поэтому вероятность их победы была выше, что в целом результат подтвердил окончательный результат.

Формат очень интересный: фигуристы исполняют те элементы, которые нельзя ставить в официальные программы, например, Кондратюк исполнил 5 тройных акселей. Очень много интересных связок, комбинаций, мне как фигуристке смотреть на это очень интересно, зрелищно, думаю, и зрителям тоже.

– Стоит оставить его в календаре, если случится полноценное возвращение на международную арену?

– Конечно. Я считаю, этот турнир нужно оставлять. Сейчас все равно к нему больше относимся как к формату шоу, развлекательному. Но я думаю, конечно, в дальнейшем нужно продолжать его делать, когда мы вернемся на международную арену. Нужно просто его ставить так в календарь, чтобы это не мешало подготовке к другим соревнованиям.

Формат классный, интересный. И я думаю, в дальнейшем это будет пользоваться еще большей популярностью. Я думаю, другие страны подхватят, и, возможно, через какое‑то время этот формат вообще станет официальным.

– Два четверных акселя Дикиджи впечатляет и вдохновляет?

– Конечно, впечатляет. Ждем от Влада этот элемент уже на официальных соревнованиях, – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.