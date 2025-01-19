Алексей Мишин: «В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет»
18-19 января в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам.
«Я думаю, что чемпионат России по прыжкам является одним из удачных вариантов реализации современного фигурного катания, которое уже сто лет находится в одном и том же формате – короткая и произвольная программы. Здесь было что-то новое. Это новое порождает уверенность в том, что наше фигурное катание приобретает новые краски и формы.
Эти новые формы в большой степени компенсируют то обстоятельство, что мы находимся без международных соревнований. В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет», – сказал тренер Алексей Мишин.
«Четверной аксель Влада Дикиджи, может, тривиально, но это была вишенка на торте этого вечера», – добавил он.
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