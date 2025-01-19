Алена Леонова: «Дикиджи круто прыгает, стабильный спортсмен, но не хватает запоминающейся постановки»

Алена Леонова считает, что Дикиджи не хватает запоминающейся постановки.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«Владислав уже достаточно давно прыгнул четверной аксель. Вроде в конце того сезона. Он талантливый парень! Круто и очень здорово, что делает это.

От Владислава в этом году если и ждать чего-то, то прогресса в хореографии. Нужно, чтобы постановки больше подходили ему. Я не особо поняла программы, которые были у него в этом сезоне. Но у них будет еще целый старт, плюс Кубок Первого канала.

Возможно, программы еще доработаются. Обычно постановщик видит программу по-своему, но спортсмен исполняет ее по-другому, как он видит. Так что программа дорабатывается по ходу всего сезона.

Пока 100-процентного изменения в катании от Владислава я не увидела, хотя хотелось бы. Да, он круто прыгает, стабильный спортсмен, но не хватает запоминающейся постановки», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.