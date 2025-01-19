Кондратюк о ЧР по прыжкам: «Работа, которую мы выполняем здесь, кардинально отличается от того, что мы делаем обычно. Это в каком-то смысле проверка на прочность»
Фигурист Кондратюк назвал чемпионат России по прыжкам проверкой на прочность.
Марк Кондратюк выступал за команду Москвы, которая уступила Санкт-Петербургу в командных соревнованиях.
«Под конец было довольно непросто, ближе к финальному раунду чувствовалась непривычная усталость. Работа, которую мы выполняем здесь, кардинально отличается от того, что мы делаем обычно. Обычно есть четкий план, три-четыре минуты покатался, и все заканчивается, здесь все иначе. Наверно, это в каком-то смысле проверка на прочность.
Быть человеком одного прыжка можно за счет сил, удачи, да чего угодно. А выходить раз за разом и повторять, делать – это уже мастерство. Мне кажется, наша команда максимально боролась на каждом этапе. Были ошибки, да, в том числе и моя, мы рисковали, и это почти сработало», – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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