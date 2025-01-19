Аделия Петросян: «Боролись не на жизнь, а на смерть. Мы с Марком Кондратюком буквально умерли»

Аделия Петросян рассказала о сильной усталости после чемпионата России по прыжкам.

Петросян была капитаном команды Москвы, которая уступила Санкт-Петербургу в командном турнире.

«Эмоции смешанные – были хорошие эмоции и не очень. Все ребята боролись до последнего. Горжусь своей командой. Боролись не на жизнь, а на смерть. Была удивлена, что меня выбрали капитаном. Очень приятно, что ребята решили довериться мне.

Мы с Марком (Кондратюком ) буквально умерли. Я не снимала коньки. Была некоторая заминка с челленджем 30 секунд. Лично я очень сильно устала», – сказала Петросян .

«Собрались в холле отеля. Я предложил, чтобы капитаном была одна из трех наших прекрасных дам. В итоге выбрали Аделию», – добавил Кондратюк.

Также Петросян высказалась о том, что Даниилу Самсонову не засчитали двойные аксели в комбинации в пятом раунде.

«Решать мы ничего не можем. Могу высказать свое мнение. У нас была версия, что Даниил Самсонов не переступил на ногу, не перенес на нее вес своего тела – и это не должно было списывать остальные четыре двойных акселя. Такое наше мнение», – отметила фигуристка.