Алиев о чемпионате России по прыжкам: «Как спортсмен, который проехал чемпионат Европы, Олимпиаду, скажу, что это очень крутой турнир, невероятные эмоции»
Фигурист Дмитрий Алиев назвал чемпионат России по прыжкам крутым турниром.
Алиев стал победителем командных соревнований на чемпионате России по прыжкам в составе команды Санкт-Петербурга.
«Слышал много критики по поводу турнира. Как спортсмен, который проехал много турниров – чемпионат Европы, Олимпиаду, скажу, что это очень крутой турнир, невероятные эмоции, невероятный накал.
А как украшена арена, борты – было очень красиво. Этот формат набирает обороты. Лично для меня наше фигурное катание выходит на новый уровень и сплачивает нас», – сказал Алиев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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