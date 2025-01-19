Дикиджи о четверном акселе: «Печально, что не получилось сделать его в зачет. Думал, Галлямов меня убьет»

Владислав Дикиджи расстроился, что не смог сделать четверной аксель в зачет.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«Все мы устали, понятное дело, после такой техничной и эмоциональной битвы. Неприятно упал с четверного акселя, но не самое неприятное падение, которое было на нем. Сейчас просто хочется отлежаться, покайфовать и все. Печально, что не получилось сделать его в зачет, думал, что Александр [Галлямов] меня убьет за то, что я пошел. Рад, что получилось исправить третьим элементом.

Будет ли еще четверной аксель в этом сезоне? Я просто думаю, где его можно исполнить. Сил уходит очень много, как будто резоннее прыгнуть четверной лутц и доскользить. Пока что не знаю, как пойдет. Думал, что с ногой не получится», – сказал Дикиджи.

Он также рассказал, как выбирали спортсменов на пятый раунд.

«Это было очень забавно, мы час сидели, что куда и как, никто не хотел в пятый раунд. Слава богу, мы договорились. Нам не хватало одного человека на пятый раунд, Петя [Гуменник ] был добровольцем, в конце подключился Глеб [Лутфуллин]. Спасибо команде за то, что разрешили выйти на сольные четверные прыжки, чтобы попробовать четверной аксель», – добавил фигурист.

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