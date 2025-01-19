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Александр Галлямов: «Все молодцы, все боролись. Каждый отдал все свои силы. Сегодня мы действительно победили»

Фигурист Галлямов прокомментировал своей команды на чемпионате России по прыжкам.

Команда Санкт-Петербурга, капитаном которой был Александр Галлямов, выиграла командный турнир.

«Все молодцы, все боролись. Каждый отдал все свои силы. Сегодня мы действительно победили.

Я вчера поздно закончил свой вид, не успел ничего организовать. Ближе к ночи собрал всех ребят, обсудили, кто какой контент будет исполнять. А потом мы выбрали капитана.

Хоть и был отрыв, но ребята из Москвы – молодцы, догнали в челленджах», – сказал Галлямов, чьи слова приводит Sport24.

Член петербургской команды Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«На тренировке отговаривал Дикиджи от четверного акселя, но он был уверен в себе. На соревнованиях он сказал, что исполнит. Я был в шоке, но как отговорить, если он настроен уже. Хотел показать на публике, зачем принижать его потенциал? Влад – красавчик!» – цитирует Галлямова «Матч ТВ».

«Команда поддержала, даже если не получится – ничего страшного. Морально зарядили, это важно», – отметил Дикиджи.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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