Александр Галлямов: «Все молодцы, все боролись. Каждый отдал все свои силы. Сегодня мы действительно победили»
Команда Санкт-Петербурга, капитаном которой был Александр Галлямов, выиграла командный турнир.
«Все молодцы, все боролись. Каждый отдал все свои силы. Сегодня мы действительно победили.
Я вчера поздно закончил свой вид, не успел ничего организовать. Ближе к ночи собрал всех ребят, обсудили, кто какой контент будет исполнять. А потом мы выбрали капитана.
Хоть и был отрыв, но ребята из Москвы – молодцы, догнали в челленджах», – сказал Галлямов, чьи слова приводит Sport24.
Член петербургской команды Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.
«На тренировке отговаривал Дикиджи от четверного акселя, но он был уверен в себе. На соревнованиях он сказал, что исполнит. Я был в шоке, но как отговорить, если он настроен уже. Хотел показать на публике, зачем принижать его потенциал? Влад – красавчик!» – цитирует Галлямова «Матч ТВ».
«Команда поддержала, даже если не получится – ничего страшного. Морально зарядили, это важно», – отметил Дикиджи.
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