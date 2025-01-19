Аделия Петросян и Александр Галлямов стали капитанами команд на чемпионате России по прыжкам
Петросян и Галлямов стали капитанами команд на чемпионате России по прыжкам.
Александр Галлямов возглавил команду Санкт-Петербурга, Аделия Петросян – команду Москвы.
Командный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет 19 января, начало – 14.00 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
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