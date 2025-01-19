Владислав Дикиджи: «Я вчера сказал, что если нога плюс-минус нормально будет, я зайду на четверной аксель. Хоть и не в зачет, но прыгнул»

Владислав Дикиджи доволен исполнением четверного акселя на ЧР по прыжкам.

Дикиджи дважды сделал четверной аксель на турнире. Первый раз – во время разминки, второй – после своего выступления на турнире. Приземлить прыжок во время соревновательной попытки не получилось, фигурист упал.

«Я вчера сказал, что если нога плюс-минус нормально будет, то я зайду на него, вот так.

Жесткое ли падение? К таким падениям я уже привык, нормально. Надо было размяться лутцем.

Все равно результатом доволен. Хоть и не в зачет, но прыгнул», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.