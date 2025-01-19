Владислав Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам

Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.

Первый раз он сделал прыжок во время разминки, второй – после своего выступления на турнире.

Приземлить прыжок во время соревновательной попытки не получилось – Дикиджи упал.

Ранее Владислав Дикиджи исполнял четверной аксель только на тренировках.

ВИДЕО: трансляция Первого канала.