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Владислав Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам

Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.

Первый раз он сделал прыжок во время разминки, второй – после своего выступления на турнире. 

Приземлить прыжок во время соревновательной попытки не получилось –  Дикиджи упал. 

Ранее Владислав Дикиджи исполнял четверной аксель только на тренировках. 

ВИДЕО: трансляция Первого канала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
мужское катание
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