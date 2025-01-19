Владислав Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам
Дикиджи дважды исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.
Первый раз он сделал прыжок во время разминки, второй – после своего выступления на турнире.
Приземлить прыжок во время соревновательной попытки не получилось – Дикиджи упал.
Ранее Владислав Дикиджи исполнял четверной аксель только на тренировках.
ВИДЕО: трансляция Первого канала.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем