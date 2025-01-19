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Николай Угожаев: «Призовые тратить я сразу точно не собираюсь. Пусть полежат под процентом»

Николай Угожаев рассказал, на что потратит призовые за победу на ЧР по прыжкам.

— У меня сейчас на душе удовлетворение от того, что все, наконец, получилось. Настраивался я обычно. Главное — поставил перед собой задачу все сделать, особенно если бы дошел до финала. В общем, задачу выполнил и выиграл.

Внимательно изучил регламент. И у меня сразу была тактика, которой я и придерживался. На этот раз она получилась выигрышной, в отличие от прошлого года, когда сразу был провал с тактикой. 

— Что пошло не так в прошлом году?

— С первого раунда я пошел на все самое сложное и даже квалификацию не прошел.

— Это главный успех в твой карьере?

— Не знаю, на самом деле, сказать тяжело, но это что-то наравне с Красноярском, где я победил на этапе Гран-при. Прыжковые соревнования сильно отличаются от обычных. Это ведь просто прыжки без чего-либо.

— А что для тебя сложнее: прыжки или программа?

— Пфф, конечно, программа. Даже каскады из пяти прыжков легче. Ведь в программе еще вращения, дорожки, хореография и прочее. В целом, здесь можно свободно использовать любые заходы, а в программе все так, как поставлено, чтобы хорошо ложилось на музыку. Там гораздо больше нюансов, а здесь нужна просто полная сосредоточенность на прыжках.

— Получается, ты заработал 1 млн за победу и 250 тыс. за специальный приз. Есть ли идеи, как их потратить?

— Тратить я сразу точно не собираюсь. Пусть полежат под процентом.

— А вообще, есть ли у тебя мечта?

— Особой мечты у меня нет. Но квартиру, конечно, хочется. На первый взнос пока еще не хватит, но я на пути, — сказал Угожаев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Николай Угожаев
logoсборная России
мужское катание
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