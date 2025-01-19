Татьяна Тарасова: «Угожаев достойно реабилитировался после чемпионата России, он хорошо прыгал. Но фигурное катание состоит не только из прыжков»

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

В мужских соревнованиях победу одержал Николай Угожаев, второе место занял Владислав Дикиджи, третье – Марк Кондратюк.

«На мой взгляд, чемпионат России по прыжкам — соревнования очень нужные. Мы можем видеть наше будущее и будущее фигурного катания в прыжках.

Мне очень понравился Дикиджи. Несмотря на то, что Влад не пошел на четверной аксель, они там все напрыгались будь здоров! У Дикиджи есть будущее, главное, травму не получить.

Николай Угожаев достойно реабилитировался после чемпионата России, он хорошо прыгал. Но фигурное катание состоит не только из прыжков.

На данный момент самый сильный спортсмен — это чемпион России Влад Дикиджи. Мог бы он составить конкуренцию Илье Малинину? Ему надо еще хорошо поработать.

Все спортсмены сегодня старались максимально, а уже что получилось — то получилось», — сказала Тарасова.