Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
Фигурист Николай Угожаев назвал чемпионат России по прыжкам интересным опытом.
Угожаев стал победителем турнира.
«Это очень интересный опыт. Доволен. Завтра тяжелый день, надо показать максимум.
Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку. Очень крутая атмосфера, родная», – сказал Угожаев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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