Дикиджи о четверном акселе: «Неудачно прошла утренняя тренировка, поэтому я не смог его прыгать»
Владислав Дикиджи объяснил, почему не исполнял четверной аксель на ЧР по прыжкам.
Дикиджи стал серебряным призером турнира.
«Неудачно прошла утренняя тренировка, поэтому я не смог его прыгать.
Мы еще не выбрали капитана на завтра, но, если он даст добро на исполнение четверного акселя и не будет болеть нога – я попробую», – сказал фигурист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем