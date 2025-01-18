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Дикиджи о четверном акселе: «Неудачно прошла утренняя тренировка, поэтому я не смог его прыгать»

Владислав Дикиджи объяснил, почему не исполнял четверной аксель на ЧР по прыжкам.

Дикиджи стал серебряным призером турнира.

«Неудачно прошла утренняя тренировка, поэтому я не смог его прыгать.

Мы еще не выбрали капитана на завтра, но, если он даст добро на исполнение четверного акселя и не будет болеть нога – я попробую», – сказал фигурист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
logoсборная России
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