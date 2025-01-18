Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»

Фигурист Марк Кондратюк считает, что ему везет на соревнованиях в Петербурге.

Кондратюк стал бронзовым призером чемпионата России по прыжкам.

«Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет. Рад был прыгать и кататься для питерской публики. Рад, что получилось, особенно за последний, во многом решающий каскад.

Даже не готовясь к чемпионату России по прыжкам, данный формат не стал для нас открытием. Мы это исполняем на тренировках», – сказал Кондратюк.