Даниил Глейхенгауз: «Турнир мальчиков прошел очень интересно, но не хватило четверного акселя от Дикиджи»

Даниил Глейхенгауз рассказал, чего не хватило на ЧР по прыжкам у мужчин.

Победителем турнира стал Николай Угожаев, второе место занял Владислав Дикиджи , третье – Марк Кондратюк.

«Турнир мальчиков прошел очень интересно, но не хватило четверного акселя от Владислава Дикиджи.

У девочек стратегия очень простая – не падать и не делать бабочек. Хочется удивить тем, что все наши девочки покажут элементы ультра-си. Готовились к турниру в дружеской атмосфере», – сказал хореограф.