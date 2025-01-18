Даниил Глейхенгауз: «Турнир мальчиков прошел очень интересно, но не хватило четверного акселя от Дикиджи»
Даниил Глейхенгауз рассказал, чего не хватило на ЧР по прыжкам у мужчин.
Победителем турнира стал Николай Угожаев, второе место занял Владислав Дикиджи, третье – Марк Кондратюк.
«Турнир мальчиков прошел очень интересно, но не хватило четверного акселя от Владислава Дикиджи.
У девочек стратегия очень простая – не падать и не делать бабочек. Хочется удивить тем, что все наши девочки покажут элементы ультра-си. Готовились к турниру в дружеской атмосфере», – сказал хореограф.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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