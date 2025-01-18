Радионова о Дикиджи: «Для меня он является прорывом года. Человек, за которым будущее мужского одиночного катания»

Елена Радионова считает, что за Владиславом Дикиджи будущее фигурного катания.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова , в частности, назвала своего фаворита премии «Король фигурного катания», которую запустил «Чемпионат.com».

«Среди мужчин проголосую за Владислава Дикиджи, потому что для меня он является прорывом года. Человек, за которым будет будущее мужского одиночного катания. Кроме того, он выиграл чемпионат России, несколько сезонов показывает высокий уровень и на тренировках видели у него четверной аксель.

Надеюсь, этот элемент мы скоро увидим на соревнованиях. Если он первым среди парней сделает четверной аксель, точно будет прорывом и королем года», – сказала Радионова.