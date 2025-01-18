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Дикиджи о прыжковом турнире: «Никаких тактик и стратегий, все как пойдет. С правилами тяжело все, нужно думать очень много»

Владислав Дикиджи заявил, что у него нет тактики на прыжковый турнир фигуристов.

18 января в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир чемпионата России по прыжкам.

«Никаких тактик и стратегий. Все как пойдет. С правилами тяжело все, нужно думать очень много – не получается, ха-ха. Как только начинаю думать, сразу же каша в голове происходит какая-то, особенно на третий, на четвертый раунд», – сказал 20-летний спортсмен в эфире Первого канала.

Дикиджи – действующий чемпион России в мужском одиночном катании. Ранее он допускал, что на прыжковом турнире может попытаться исполнить четверной аксель.

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
мужское катание
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
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