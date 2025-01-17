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Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Если у меня и есть фавориты, я не имею права их называть»

Татьяна Тарасова не стала называть своих фаворитов чемпионата России по прыжкам.

Соревнования пройдут 18-19 января в Санкт-Петербурге.

«Как раз сейчас собираюсь на чемпионат России по прыжкам. Жду, в первую очередь, соревнования, конкуренции.

Фавориты? Если у меня они и есть, то я не имею права их называть», – сказала заслуженный тренер СССР.

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
женское катание
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoТатьяна Тарасова
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