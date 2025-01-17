Тарасова о чемпионате России по прыжкам: «Если у меня и есть фавориты, я не имею права их называть»
Татьяна Тарасова не стала называть своих фаворитов чемпионата России по прыжкам.
Соревнования пройдут 18-19 января в Санкт-Петербурге.
«Как раз сейчас собираюсь на чемпионат России по прыжкам. Жду, в первую очередь, соревнования, конкуренции.
Фавориты? Если у меня они и есть, то я не имею права их называть», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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