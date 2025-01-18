Угожаев о победе на прыжковом турнире: «Стратегия сработала на все 100%. Только в 1/2 финала все пошло сразу не по плану»
Сегодня 18-летний фигурист выиграл личные соревнования на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. Вторым стал Владислав Дикиджи, третьим Марк Кондратюк.
«Стратегия сработала на все 100%. Я изначально почти так и планировал делать, и только вот в 1/2 финала все пошло сразу не по плану. Но я все нормально сделал.
Подсказки тренера Дмитрия Хромина? Для меня очень важны его совет, всегда для меня на первом месте. Своей головой тоже думать надо, но его совет всегда в приоритете.
В самом первом раунде я изначально не планировал флип – аксель делать. Но вот чувствовал, силы были – пошел и сделал. То есть мы изначально не планировали это
На что больше всего уходит сил? На каскады, особенно на длинные каскады. Особенно в финале, когда уже сил меньше, а каскадов больше», – сказал Угожаев в эфире Первого канала.
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