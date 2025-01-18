  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кондратюк о прыжковом турнире: «Надеюсь, будет лучше, чем на чемпионате России в Омске. Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально»
1

Кондратюк о прыжковом турнире: «Надеюсь, будет лучше, чем на чемпионате России в Омске. Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально»

Марк Кондратюк рассказал о своих ожиданиях перед началом ЧР по прыжкам.

18 января в Санкт-Петербурге фигуристы выступят в личном турнире. По итогам жеребьевки, Кондратюк выйдет на лед первым.

«Я закончил прошлый год – я выступал последним на чемпионате России, самым [последним]. А теперь я выступаю самым первым на чемпионате России по прыжкам. Надеюсь, будет лучше, чем в Омске (где Кондратюк стал пятым – Спортс’’).

Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально. Продумал, что я буду делать в каждом раунде, и только в каких-то исключительных случаях, возможно, отходить от него.

Я думаю, [сделаю] четверной прыжок с тройным акселем. А, нет... У нас же сегодня раунды из пяти еще. Ну, несколько акселей подряд», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoчемпионат России
мужское катание
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой
3516 января, 12:55
Лев Лазарев: «На чемпионате России мне больше всех понравился Дикиджи. Он катает 4 четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу»
184 января, 09:25
«Он порядочный – я купилась на это». Итоги фигурного ЧР – все ли справедливо?
2723 декабря 2024, 12:45Подкасты
Рекомендуем
Главные новости
Дикиджи о прыжковом турнире: «Никаких тактик и стратегий, все как пойдет. С правилами тяжело все, нужно думать очень много»
114 минут назад
Ставиский о турнире на Байкале: «Это будет интересно. Мы там катались – красота неописуемая и лед очень хороший»
11сегодня, 08:48
Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Садкова, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Фролова, Яметова выступят на турнире
59сегодня, 08:14
Тарасова о том, собирается ли поехать на Олимпиаду-2026: «Посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали»
9сегодня, 08:10
Алексей Мишин: «Малинин хорош тем, что прыгает уникально, очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Дикиджи»
13сегодня, 06:19
Мишин об уходе Ветлугина: «Матвей хотел быть номером один у меня в группе. А получалось так, что он хронически третий»
67сегодня, 06:17
Алексей Мишин: «Мне нравится Кагияма, мастерство его катания потрясает. Думаю, он выиграет в этом году чемпионат мира»
33сегодня, 06:16
Универсиада-2025. Чиба, Самоделкина, Сумийоши, Гутманн, Йошида, Юркинен выйдут на лед с произвольными программами
8вчера, 22:57
Универсиада-2025. Кагияма, Сато, Грассль, Шайдоров, Ямамото, Чха Чжун Хван покажут произвольные программы
1вчера, 22:56
Алексей Мишин: «Фигурное катание без сложных прыжков — это как суп из топора. Не имеет будущего»
39вчера, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
вчера, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
4вчера, 17:59Фото
Мишина о работе Петровой над четверным тулупом: «Задача стоит. Потенциал есть, останавливаться нельзя»
9вчера, 13:58
Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»
2вчера, 06:37
Первенство Москвы. Артем Федотов лидирует после короткой программы и элементов, Добромир Воронов – 2-й, Жураховский – 3-й
1615 января, 17:50
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
4130 декабря 2024, 13:50
Рекомендуем