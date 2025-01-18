Кондратюк о прыжковом турнире: «Надеюсь, будет лучше, чем на чемпионате России в Омске. Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально»

Марк Кондратюк рассказал о своих ожиданиях перед началом ЧР по прыжкам.

18 января в Санкт-Петербурге фигуристы выступят в личном турнире. По итогам жеребьевки, Кондратюк выйдет на лед первым.

«Я закончил прошлый год – я выступал последним на чемпионате России, самым [последним]. А теперь я выступаю самым первым на чемпионате России по прыжкам. Надеюсь, будет лучше, чем в Омске (где Кондратюк стал пятым – Спортс’’).

Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально. Продумал, что я буду делать в каждом раунде, и только в каких-то исключительных случаях, возможно, отходить от него.

Я думаю, [сделаю] четверной прыжок с тройным акселем. А, нет... У нас же сегодня раунды из пяти еще. Ну, несколько акселей подряд», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

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