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Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами на чемпионате России по прыжкам

Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными на ЧР по прыжкам.

Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. 

Также на лед с показательными номерами выйдут Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoЕлизавета Туктамышева
logoМихаил Коляда
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Евгений Устенко
Екатерина Миронова
женское катание
logoсборная России
мужское катание
пары
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
танцы на льду
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