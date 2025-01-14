Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами на чемпионате России по прыжкам

Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными на ЧР по прыжкам.

Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. Также на лед с показательными номерами выйдут Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.