Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами на чемпионате России по прыжкам
Туктамышева, Коляда, Тарасова и Морозов выступят с показательными на ЧР по прыжкам.
Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге.
Также на лед с показательными номерами выйдут Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
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