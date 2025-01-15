Наталья Бестемьянова: «Я была бы рада, если бы Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР. Он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта»

Бестемьянова считает, что Сихарулидзе должен быть избран главой ФФККР.

Сейчас Антон Сихарулидзе является исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ). 11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция организации.

«Я была бы рада, если бы Антон Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР.

Во время его работы исполняющим обязанности главы федерации фигурное катание развивается, проводятся прекрасные соревнования, он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта.

Было бы правильным, чтобы Сихарулидзе был президентом федерации», — считает Наталья Бестемьянова .