  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Наталья Бестемьянова: «Я была бы рада, если бы Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР. Он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта»
10

Наталья Бестемьянова: «Я была бы рада, если бы Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР. Он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта»

Бестемьянова считает, что Сихарулидзе должен быть избран главой ФФККР.

Сейчас Антон Сихарулидзе является исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция организации. 

«Я была бы рада, если бы Антон Сихарулидзе остался в должности президента ФФККР.

Во время его работы исполняющим обязанности главы федерации фигурное катание развивается, проводятся прекрасные соревнования, он многое делает для спортсменов и популяризации нашего вида спорта.

Было бы правильным, чтобы Сихарулидзе был президентом федерации», — считает Наталья Бестемьянова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
ФФККР
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Авербух: «Сихарулидзе в ФФККР демонстрирует мудрость руководителя. Безусловно, сложно управлять такой большой федерацией, где много амбициозных людей»
4сегодня, 18:14
Тарасова о выборах главы ФФККР: «У Сихарулидзе есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях»
33сегодня, 14:35
Сихарулидзе об отборе на Олимпиаду: «Будем учитывать чемпионат России. Но и будем смотреть, как спортсмен выступал на предыдущих турнирах, на этапах Гран-при»
27026 декабря 2024, 08:38
Рекомендуем
Главные новости
Роднина о выборах главы ФФККР: «Я достаточно хорошо знаю Сихарулидзе по его действиям, не лично. Все зависит от его программы, я ее пока не видела»
554 минуты назад
Илья Авербух: «Сихарулидзе в ФФККР демонстрирует мудрость руководителя. Безусловно, сложно управлять такой большой федерацией, где много амбициозных людей»
4сегодня, 18:14
Александра Трусова находится на третьем месяце беременности (Super.ru)
176сегодня, 16:38
Тарасова о выборах главы ФФККР: «У Сихарулидзе есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях»
33сегодня, 14:35
Шоу Тутберидзе с участием Петросян и Акатьевой пройдет 15 марта в Минске. Дата пересекается с Кубком Первого канала в Челябинске
183сегодня, 14:21
Универсиада-2025. Кагияма, Сато, Шайдоров, Грассль, Чха Чжун Хван, Ямамото представят короткие программы
10сегодня, 13:39
Первенство Москвы. Стрельцова лидирует после короткой программы и элементов, Сарафанова – 2-я, Заикина – 3-я
202сегодня, 12:46
Замминистра спорта Никитин: «Ожидаем, что в ближайшее время исполком МОК конкретизирует условия допуска к Олимпиаде-2026»
9сегодня, 12:21
Татьяна Тарасова: «Планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела»
12сегодня, 10:49
Ирина Роднина: «Мои медали хранятся в банке. Золото Лейк‑Плэсида-1980 не в самом лучшем состоянии»
22сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Артем Федотов лидирует после короткой программы и элементов, Добромир Воронов – 2-й, Жураховский – 3-й
15сегодня, 17:50
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
4130 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Рекомендуем