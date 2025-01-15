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Тарасова о выборах главы ФФККР: «У Сихарулидзе есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях»

Татьяна Тарасова считает, что Антон Сихарулидзе успешно руководит ФФККР.

11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сихарулидзе является исполняющим обязанности президента ФФККР. 

«У нас все нормально идет. Сейчас у нас все на месте. Хорошо знаю Антона Сихарулидзе и по временам, когда он катался, и по дальнейшей деятельности. У меня за это время не было вопросов, которые стоило бы решать. В моей работе все нормально, и мне кажется, вообще у всех все нормально — все довольны.

Это же наш родной и выдающийся спортсмен — большой чемпион, который имеет опыт работы. Антон же был в Госдуме. У него есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях. В нынешней ситуации главное — ничего не испортить. У нас все пока неплохо: нас только допустили до международного участия.

У нас вообще хорошее руководство федерации. Мне кажется, Саша Коган в хороших отношениях с Антоном Сихарулидзе. Вся федерация у нас дружная, а это главное. У нас все хорошо, главное, чтобы хуже не было», — сказала Тарасова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАнтон Сихарулидзе
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
ФФККР
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