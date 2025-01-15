Тарасова о выборах главы ФФККР: «У Сихарулидзе есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях»
11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сихарулидзе является исполняющим обязанности президента ФФККР.
«У нас все нормально идет. Сейчас у нас все на месте. Хорошо знаю Антона Сихарулидзе и по временам, когда он катался, и по дальнейшей деятельности. У меня за это время не было вопросов, которые стоило бы решать. В моей работе все нормально, и мне кажется, вообще у всех все нормально — все довольны.
Это же наш родной и выдающийся спортсмен — большой чемпион, который имеет опыт работы. Антон же был в Госдуме. У него есть большой опыт, так что все хорошо. Понятно, когда его изберут, тогда и надо думать о целях. В нынешней ситуации главное — ничего не испортить. У нас все пока неплохо: нас только допустили до международного участия.
У нас вообще хорошее руководство федерации. Мне кажется, Саша Коган в хороших отношениях с Антоном Сихарулидзе. Вся федерация у нас дружная, а это главное. У нас все хорошо, главное, чтобы хуже не было», — сказала Тарасова.
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