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Илья Авербух: «Сихарулидзе в ФФККР демонстрирует мудрость руководителя. Безусловно, сложно управлять такой большой федерацией, где много амбициозных людей»

Авербух оценил работу Сихарулидзе на посту исполняющего обязанности главы ФФККР.

11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 

«Оцениваю работу Сихарулидзе очень высоко. Считаю, он в федерации демонстрирует мудрость руководителя. Безусловно, сложно управлять такой большой федерацией, где много амбициозных людей. У Сихарулидзе в тандеме с Коганом сложилась очень сильная команда.

Турниры по фигурному катанию у нас проводятся на высочайшем уровне, еще отстаиваются интересы спортсменов, плюс создается тесное сотрудничество со спонсорами. Все это вместе выглядит очень профессионально.

Считаю, Антон большой молодец. Он дипломатичен и при этом видны его решения. Я поддерживаю его избрание на следующий срок.

Цели на следующий срок? Безусловно, наша главная цель — вернуться на мировую арену, а это большая работа, в том числе кулуарная с представителями ISU.

Уверен, что она очень серьезно ведется, а это главное. А еще нужно сохранять уровень сборной, высокую конкуренцию и создавать максимальные условия для ребят», — сказал Илья Авербух

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе
Александр Коган
logoИлья Авербух
logoсборная России
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