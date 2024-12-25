Антон Сихарулидзе: «В прошлом году российское фигурное катание посмотрели около 200 млн человек в разных странах мира»

В ФФККР заявили, что 200 млн человек смотрели российское фигурное катание.

– Что интересно, в прошлом году в целом российское фигурное катание посмотрели около 200 миллионов человек в разных странах мира. То есть фигурное катание, которое проходит здесь в России, очень интересует наших зарубежных зрителей. Для меня это невероятные цифры.

И я думаю, что точно так же наши зарубежные зрители и любители фигурного катания внимательно следят за нашими юниорами. Ведь сейчас у нас в юниорском спорте есть просто невероятные и уникальные ребята. Они прыгают по пять четверных прыжков в программе.

У девушек есть юные девушки, которые прыгают по несколько четверных прыжков и при этом умеют кататься и вращаться. Поэтому это действительно настоящие юные звездочки, и это те ребята, о которых вся страна будет знать в сезонах 2026, 2030 и 2034 годов.

Потому к этим Российско‑Китайским играм (молодежные соревнования, которые пройдут 8-14 января в Южно-Сахалинске – Спортс’’) будет приковано внимание всех, кто интересуется фигурным катанием. Вы там по‑настоящему увидите молодых, юных ребят, которые завтра будут на устах у всего мира.

– Как думаете, специалисты из других стран не скажут: «Ого, какой уровень, почему нас там нет?»

– На эти Российско‑Китайские игры я не знаю, как мы их сможем пригласить. Но на любые другие турниры мы их приглашаем. И сами с удовольствием будем участвовать во всех международных турнирах, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе .