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Шоу Тутберидзе с участием Петросян и Акатьевой пройдет 15 марта в Минске. Дата пересекается с Кубком Первого канала в Челябинске

Шоу команды Этери Тутберидзе пройдет 15 марта в Минске.

В нем примут участие члены сборной России Аделия Петросян, Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Также на лед выйдут Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы. 

Дата шоу пересекается с временем проведения Кубка Первого канала в Челябинске – он пройдет с 14 по 17 марта. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофья Акатьева
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАлина Загитова
logoЕвгения Медведева
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
ледовые шоу
пары
logoсборная России
женское катание
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