Шоу Тутберидзе с участием Петросян и Акатьевой пройдет 15 марта в Минске. Дата пересекается с Кубком Первого канала в Челябинске

Шоу команды Этери Тутберидзе пройдет 15 марта в Минске.

В нем примут участие члены сборной России Аделия Петросян, Софья Акатьева , Александра Бойкова и Дмитрий Козловский .

Также на лед выйдут Алина Загитова , Евгения Медведева , Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

Дата шоу пересекается с временем проведения Кубка Первого канала в Челябинске – он пройдет с 14 по 17 марта.

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