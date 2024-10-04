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Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов выступят на шоу Медведевой

Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов выступят на шоу Медведевой.

Шоу, посвященное 25-летнему юбилею фигуристки, пройдет 15 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».

Вместе с Медведевой на лед выйдут: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей ЯгудинТатьяна Тотьмянина/Максим МарининВиктория Синицина/Никита КацалаповЕвгения Тарасова/Владимир МорозовАлександра Степанова/Иван БукинДмитрий АлиевАлександра Бойкова/Дмитрий КозловскийМихаил КолядаОксана Домнина/Максим ШабалинАлександр ЭнбертАнна ПогорилаяЕлена Радионова, Артем ФедорченкоЕлизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Также планируется еще несколько неожиданных коллабораций.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoОксана Домнина
logoМаксим Шабалин
logoАлексей Ягудин
logoТатьяна Тотьмянина
logoМаксим Маринин
logoЕлизавета Туктамышева
Александр Энберт
logoНикита Кацалапов
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoВиктория Синицина
logoЕвгения Тарасова
logoМихаил Коляда
logoЕгор Базин
logoЕлена Радионова
logoВладимир Морозов
logoЕвгения Медведева
logoАнна Погорилая
logoДмитрий Алиев
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕлизавета Худайбердиева
Артем Федорченко
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