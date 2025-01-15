Замминистра спорта Никитин: «Ожидаем, что в ближайшее время исполком МОК конкретизирует условия допуска к Олимпиаде-2026»

В Минспорте ожидают, что МОК конкретизирует условия допуска россиян на Олимпиаду.

Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра спорта России Александр Никитин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Мы находимся сейчас в коммуникации и ожидаем, что в ближайшее время исполком МОК конкретизирует условия допуска к Олимпиаде 2026 года, и это станет сигналом для международных спортивных федераций.

Среди них есть такие, которые пока отказываются выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, но они в меньшинстве», – сказал Никитин.