  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • МОК о допуске россиян: «Рекомендации для международных федераций остаются в силе. В надлежащее время примем решение о деталях участия в ОИ-2026»
18

МОК о допуске россиян: «Рекомендации для международных федераций остаются в силе. В надлежащее время примем решение о деталях участия в ОИ-2026»

В МОК заявили, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2026 примут позже.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Международный олимпийский комитет, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил индивидуальных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами для участия в Олимпийских играх в Париже-2024 на строгих условиях допуска.

Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в Олимпийской деревне.

Они создали культуру мира и послали миру мощное послание единства, надежды и солидарности. Таким образом, мы могли бы гарантировать, что спорт способствует миру, наводит мосты, а не углубляет конфронтацию.

Зимние Олимпийские игры‑2026 будут основываться на этом, когда лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта соберутся вместе в мирном соревновании на снегу и льду.

Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованные 28 марта 2023 года, остаются в силе.

Основываясь на этом, исполнительный комитет МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия AIN (индивидуальных нейтральных спортсменов) в Играх-2026. Это тот же подход, который МОК использовал до успешной реализации рекомендации МОК перед Олимпийскими играми в Париже.

Согласно принципам квалификационной системы, все квалификационные мероприятия должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи поименных заявок на Олимпиаду в Италии», – сообщили в пресс-службе организации.

Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoОлимпиада-2026
logoМОК
logoМатч ТВ
logoОлимпийская сборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «В вопросе допуска наших лыжников на Олимпиаду все зависит от МОК. FIS не играет никакой роли»
511 января, 21:10
Дмитрий Губерниев: «На уровне наших федераций лыж и биатлона контактов с FIS и IBU ноль. Майгурова и тем более Вяльбе в международных структурах слушать не будут, причины известны»
246 января, 08:36
Губерниев о допуске фигуристов: «Есть слабая, но все‑таки надежда, что FIS, IBU и остальные федерации присоединятся»
1420 декабря 2024, 13:32
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Карьера Трусовой закончилась, сейчас она собирается рожать, вот и все. Мне кажется, она никогда не сможет вернуться в спорт»
626 минут назад
Яна Рудковская – на вопрос о беременности Трусовой: «Не могу подтвердить, я не гинеколог Саши. Сплетнями не занимаюсь»
2434 минуты назад
Владислав Дикиджи исполнил каскад из четверного акселя и тройного тулупа
65сегодня, 15:44Видео
Александра Трусова ждет ребенка («Спорт-Экспресс»)
196сегодня, 15:31
Наталья Бестьемянова: «Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Очевидно, что туда должна поехать Петросян»
13сегодня, 13:53
Команда Тутберидзе поздравила Дудакова с 55-летием: «В работе успехов во всем мы желаем! Здоровья и счастья на сто лет вперед!»
46сегодня, 13:45
Загитова приехала в Сеул: «Сейчас мы вместе с систер в стритфуде. Надеюсь, не отравимся»
124сегодня, 10:12Видео
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
116сегодня, 09:18
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
16сегодня, 08:58
Тарасова о том, что Трусова не будет участвовать в олимпийском отборе: «Какая Трусова вообще? Как будто писать больше не о чем»
43сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3930 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем