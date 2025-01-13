МОК о допуске россиян: «Рекомендации для международных федераций остаются в силе. В надлежащее время примем решение о деталях участия в ОИ-2026»

В МОК заявили, что решение по допуску россиян на Олимпиаду-2026 примут позже.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Международный олимпийский комитет, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил индивидуальных нейтральных спортсменов с белорусскими или российскими паспортами для участия в Олимпийских играх в Париже-2024 на строгих условиях допуска.

Игры в Париже действительно продемонстрировали силу спорта, поскольку мир объединился. Спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев МОК яростно соревновались друг с другом и мирно жили вместе под одной крышей в Олимпийской деревне.

Они создали культуру мира и послали миру мощное послание единства, надежды и солидарности. Таким образом, мы могли бы гарантировать, что спорт способствует миру, наводит мосты, а не углубляет конфронтацию.

Зимние Олимпийские игры‑2026 будут основываться на этом, когда лучшие спортсмены мира по зимним видам спорта соберутся вместе в мирном соревновании на снегу и льду.

Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованные 28 марта 2023 года, остаются в силе.

Основываясь на этом, исполнительный комитет МОК в надлежащее время примет решение о точных деталях участия AIN (индивидуальных нейтральных спортсменов) в Играх-2026. Это тот же подход, который МОК использовал до успешной реализации рекомендации МОК перед Олимпийскими играми в Париже.

Согласно принципам квалификационной системы, все квалификационные мероприятия должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи поименных заявок на Олимпиаду в Италии», – сообщили в пресс-службе организации.

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