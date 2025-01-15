Внеочередная выборная конференция ФФККР пройдет 11 февраля. В повестке – избрание президента федерации
Выборная конференция Федерации фигурного катания России пройдет 11 февраля.
В повестку включены избрание президента и членов исполкома федерации для замещения вакантных должностей.
Исполняющим обязанности президента ФФККР является Антон Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем