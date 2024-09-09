Сегодня пройдет открытая тренировка группы Тутберидзе. Петросян, Акатьева, Мозалев, Бойкова и Козловский выйдут на лед
Сегодня в Москве пройдет открытая тренировка группы Этери Тутберидзе.
Тренировка состоится в Центре фигурного катания Тутберидзе, начало – 19:00 по московскому времени. За полчаса до начала продано 323 билета из 488, стоимость одного билета – 10 тысяч рублей.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.
Во время тренировки спортсмены из группы Тутберидзе покажут короткие и произвольные программы, а тренеры разберут повторы на большом экране.
Участники открытой тренировки
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
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Опубликовала: Мария Селенкова
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