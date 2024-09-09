  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
89

Сегодня пройдет открытая тренировка группы Тутберидзе. Петросян, Акатьева, Мозалев, Бойкова и Козловский выйдут на лед

Сегодня в Москве пройдет открытая тренировка группы Этери Тутберидзе.

Тренировка состоится в Центре фигурного катания Тутберидзе, начало – 19:00 по московскому времени. За полчаса до начала продано 323 билета из 488, стоимость одного билета – 10 тысяч рублей.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.

Во время тренировки спортсмены из группы Тутберидзе покажут короткие и произвольные программы, а тренеры разберут повторы на большом экране.

Участники открытой тренировки

Александра БойковаДмитрий Козловский

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Даниил Самсонов

Андрей Мозалев

Арсений Федотов

Аделия Петросян

Софья Акатьева

Дарья Садкова

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Алена Принева

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Опубликовала: Мария Селенкова
logoсборная России
пары
мужское катание
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
logoАделия Петросян
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Арсений Федотов
Арина Парсегова
Дарья Садкова
logoАлиса Двоеглазова
Алена Принева
Маргарита Базылюк
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой
4825 сентября, 11:43
Трусова, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах сборной России
1213 сентября, 11:45
Летом РУСАДА проверило на допинг четырех фигуристов, за год – 61 фигуриста
217 августа, 06:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
На открытую тренировку группы Тутберидзе было продано 329 билетов из 488
812 минут назад
Александр Лакерник: «Я скептически относился к возвращению Игнатовой, но посмотрел видео ее четверного лутца... Думаю, возвращение реально»
625 минут назад
Кипрская легкоатлетка Куличенко о Валиевой: «Какими бы ни были правила, все головой понимают, что в фигурном катании допинг никак не поможет красиво кататься»
25сегодня, 14:36
Миронова о произвольном танце: «Вдохновились уникальной театральной постановкой «Гамлета», созданной группой The Tiger Lillies в стиле панк-кабаре»
3сегодня, 12:49
Худайбердиева о контрольных прокатах: «Посмотреть на Трусову будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто»
13сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
7вчера, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
5вчера, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
1вчера, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54