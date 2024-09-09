Сегодня пройдет открытая тренировка группы Тутберидзе. Петросян, Акатьева, Мозалев, Бойкова и Козловский выйдут на лед

Сегодня в Москве пройдет открытая тренировка группы Этери Тутберидзе.

Тренировка состоится в Центре фигурного катания Тутберидзе, начало – 19:00 по московскому времени. За полчаса до начала продано 323 билета из 488, стоимость одного билета – 10 тысяч рублей.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.

Во время тренировки спортсмены из группы Тутберидзе покажут короткие и произвольные программы, а тренеры разберут повторы на большом экране.

Участники открытой тренировки

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Даниил Самсонов

Андрей Мозалев

Арсений Федотов

Аделия Петросян

Софья Акатьева

Дарья Садкова

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Алена Принева

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