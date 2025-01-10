Китайский фигурист Хань Вэньбао: «Уровень российских спортсменов очень высокий, соревноваться с ними трудно»
«Уровень российских спортсменов очень высокий, соревноваться с ними трудно», – сказал Хань Вэньбао.
На вопрос журналистов, кто из российских представителей фигурного катания ему больше всего нравится, он ответил: «[Евгений] Плющенко».
Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.
«Прекрасное место, красивое, и здесь очень много снега. Соревнования организованы на очень высоком уровне, все сделано грамотно. И приятно теплое к нам отношение. Мы готовились к этому старту более детально, чем к другим в сезоне. Даже держали связь с российскими представителями, тренерами, спортсменам для обмена опытом», – добавил Хань Вэньбао.
Его партнер по команде Сунь Ихэ отметил удивительную атмосферу турнира.
«Удивляет все – от того, как встретили в аэропорту до удивительной атмосферы на трибунах. Поэтому эти Игры мне запомнятся надолго. Что касается моего выступления: удалось практически все. Но конкуренция очень высокая, чувствуется накал борьбы», – сказал Сунь Ихэ.
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