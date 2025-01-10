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Китайский фигурист Хань Вэньбао: «Уровень российских спортсменов очень высокий, соревноваться с ними трудно»

Китайские фигуристы поделились впечатлениями от Российско-китайских игр.

«Уровень российских спортсменов очень высокий, соревноваться с ними трудно», – сказал Хань Вэньбао.

На вопрос журналистов, кто из российских представителей фигурного катания ему больше всего нравится, он ответил: «[Евгений] Плющенко».

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

«Прекрасное место, красивое, и здесь очень много снега. Соревнования организованы на очень высоком уровне, все сделано грамотно. И приятно теплое к нам отношение. Мы готовились к этому старту более детально, чем к другим в сезоне. Даже держали связь с российскими представителями, тренерами, спортсменам для обмена опытом», – добавил Хань Вэньбао.

Его партнер по команде Сунь Ихэ отметил удивительную атмосферу турнира.

«Удивляет все – от того, как встретили в аэропорту до удивительной атмосферы на трибунах. Поэтому эти Игры мне запомнятся надолго. Что касается моего выступления: удалось практически все. Но конкуренция очень высокая, чувствуется накал борьбы», – сказал Сунь Ихэ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
мужское катание
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Российско-китайские молодежные игры
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