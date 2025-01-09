Российско-китайские игры. Воронов, Карартынян, Сарновский, Сун, Хань покажут короткие программы

Юниоры покажут короткие программы на Российско-китайских играх.

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Юниоры

Короткая программа

Начало – 6.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Хань Вэньбао (Китай)

2. Сун Ихэ (Киай)

3. Вадим Воронов (Россия)

4. Эдуард Карартынян (Россия)

5. Никита Сарновский (Россия)