Российско-китайские игры. Воронов, Карартынян, Сарновский, Сун, Хань покажут короткие программы
Юниоры покажут короткие программы на Российско-китайских играх.
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Юниоры
Короткая программа
Начало – 6.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Хань Вэньбао (Китай)
2. Сун Ихэ (Киай)
3. Вадим Воронов (Россия)
4. Эдуард Карартынян (Россия)
5. Никита Сарновский (Россия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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