Агата Петрова: «С китайскими спортсменами общаемся в раздевалке, они стеснительные, общаются сдержанно, но при этом очень милые»

Агата Петрова рассказала об общении с китаянками на Российско-китайских играх.

Петрова занимает второе место после короткой программы на турнире, проходящем в Южно-Сахалинске.

«Первые два дня было сложно перестроить режим, разница во времени и долгий перелет повлияли на состояние в целом, но сегодня уже все было нормально, я выспалась в правильное время.

С китайскими спортсменами общаемся в раздевалке, они стеснительные, общаются сдержанно, но при этом очень милые. Поддерживают друг друга и желают удачи нам», – сказала фигуристка.