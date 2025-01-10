Агата Петрова: «С китайскими спортсменами общаемся в раздевалке, они стеснительные, общаются сдержанно, но при этом очень милые»
Агата Петрова рассказала об общении с китаянками на Российско-китайских играх.
Петрова занимает второе место после короткой программы на турнире, проходящем в Южно-Сахалинске.
«Первые два дня было сложно перестроить режим, разница во времени и долгий перелет повлияли на состояние в целом, но сегодня уже все было нормально, я выспалась в правильное время.
С китайскими спортсменами общаемся в раздевалке, они стеснительные, общаются сдержанно, но при этом очень милые. Поддерживают друг друга и желают удачи нам», – сказала фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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