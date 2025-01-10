Карартынян о Российско-китайских играх: «Выступление на таком старте – большая честь для меня. Настрой особенный, я тут Россию представляю»

Карартынян считает большой честью выступление на Российско-китайских играх.

Турнир проходит в Южно-Сахалинске. Эдуард Карартынян лидирует после короткой программы.

«Конечно, мое попадание в российскую команду на Игры стало неожиданностью, был уверен, что Лева (Лазарев ) точно поедет, потому что это важный старт. Желаю ему скорейшего выздоровления. Узнал о том, что он заболел, на сборах в Питере. Конечно же, мы со Светланой Владимировной (Соколовской ) решили, что надо ехать.

Выступление на таком старте – большая честь для меня. За три дня попытался увеличить нагрузку, и, кажется, сегодня неплохо получилось. Теперь буду стараться завтра чисто откатать.

Все-таки это особенный старт, и настрой особенный. Я тут Россию представляю. Надо сделать свою работу и выдать максимум. О конкуренции я не думаю – каждый старт стараюсь превзойти себя самого, хорошо сделать свою работу, увеличивать свой потенциал», – сказал Карартынян.