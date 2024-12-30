«Вот эта хореография – регулировщика. В компонентах очень нужно добавлять». Авербух о Дикиджи
Илья Авербух считает, что у Владислава Дикиджи «хореография регулировщика».
В декабре 20-летний Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию.
«В компонентах ему очень нужно добавлять, даже не как всем нашим. Серьезно. Хореография вот эта такая... регулировщика (показывает жестами – Спортс’’).
Но когда летит этот четверной лутц – это просто канонически. Надо сказать огромные слова уважения к Олегу Татаурову, ученику Алексея Николаевича Мишина. Вот что значит Профессор.
И Лешка Урманов, и Олег... Посмотри, как они учат учеников. Ну, понятно, что есть и те, кто несостоявшиеся балбесы», – сказал хореограф Авербух на шоу «Каток».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «ДоброFON»
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