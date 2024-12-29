Татауров о четверном акселе Дикиджи на тренировке: «Останавливать я его не собираюсь, если человек готов – пусть идет вперед»
Тренер Олег Татауров не ожидал, что Дикиджи прыгнет четверной аксель после ЧР.
Фигурист Владислав Дикиджи победил на чемпионате России-2025 в Омске. 23 декабря он опубликовал видео с исполнением четверного акселя на тренировке.
«Честно говоря, я сам не ожидал. Он бывает в такой хорошей форме, и остановить его невозможно, это была его инициатива. Для меня было полной неожиданностью.
Сколько сделал попыток? Позавчера сделал четыре, два дня назад – три. Я не планировал в этом сезоне вставлять в программу, даже в тренировках не планировал. Останавливать я его не собираюсь, если человек готов, пусть идет вперед», – сказал Татауров.
«Слишком переживаю, чтобы исполнять такое на льду». Другой Влад Дикиджи – танцор с миллионом в тиктоке
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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