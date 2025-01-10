Евгеньев о словах Тарасовой про «придурков»: «Мы даже не поняли, к кому она обращается – к нам или судьям. Если она говорила про нас, то да, мы сами придурки»

Мухортова и Евгеньев оценили комментарии Тарасовой на чемпионате России.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заняли четвертое место на чемпионате России в Омске. В короткой программе фигуристы получили балл штрафа за перекат по времени.

«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, еще и разговаривает», – сказала Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

– Какие эмоции остались от чемпионата России? Что сейчас чувствуете, проанализировав свои выступления?

Мухортова : Я бы сказала, что, наверное, была какая-то небольшая пустота, ощущение, как будто мы шли-шли к этому и оно все закончилось очень быстро. При этом в этом сезоне пары катали два дня подряд, а не с днем перерыва, как ранее. Очень понравилось, что можно было потом пойти посмотреть ребят на следующий день и немного побыть зрителем, потому что это редко удается сделать.

После чемпионата остались немного недовольны, потому что были мелкие и не очень мелкие ошибки на протяжении всей произвольной программы. И даже в короткой балл штрафа был обиден, немного по уровням недобрали. Мы поняли, что сделали неплохую работу, но нужно лучше и больше. Нужно увереннее все показывать на соревнованиях, то, что мы делаем на тренировках.

– Четвертое место считается, наверное, одним из самых, если не самым обидным. С этим как справлялись?

Мухортова : Тут не то что обидно или не обидно. Просто объективно мы не показали настолько качественно элементы, насколько мы их делали на тренировках. Немного поджались. Но мы рады с Димой, что этот чемпионат России был уже другим по нашему отношению к соревнованиям, по нашему результату. Три предыдущих чемпионата России были провалены, мы были невменяемыми просто. Нас не слушалось тело, было волнение, мы с ним не справлялись. В этот раз мы с ним почти справились и в целом собрали все более-менее. Но хочется выходить и делать все не просто хорошо или нормально, а делать отлично.

Евгеньев : Если бы мы все идеально сделали, то тогда можно было бы обижаться, что мы четвертые. А учитывая то, что мы сами понаделали кучу ошибок... Единственное, пожалуй, что обидно, конечно, это баллы по короткой программе. Мы не совсем поняли, как так вышло. Конечно, хотелось бы с чистым прокатом на чемпионате страны получать чуточку больше. Но опять же мы никого, кроме себя, не виним. Когда все сделаем отлично и это не оценят, тогда можно будет о чем-то говорить.

– Татьяна Тарасова в эфире очень ярко отреагировала на снижение балла за перекат. Думаю, вы видели.

Евгеньев : Видели. Мы даже не поняли, если честно, контекст данного высказывания, к кому она обращается – к нам или судьям. Потому что одни люди мне говорят, что это точно к судьям, другие – говорят, что точно к нам. Татьяна Анатольевна классно всех комментировала, поэтому я даже не увидел ничего обидного и неприятного. Если она действительно говорила про нас, то да, мы сами придурки, что получили этот балл штрафа.

Мухортова : Это был мой косяк объективно. Нужно было делать быстрее.

«Они что, придурки?» Одну пару наказали за перекат, но простили то же самое Бойковой с Козловским