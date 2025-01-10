Дмитрий Евгеньев: «Мы с Мухортовой очень любим что-то обсудить на тренировке. Тутберидзе на это смотрит и говорит: «Ну-ка, давайте, ребята, рты позакрывали и пошли работать»

Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали о главном совете от Тутберидзе.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заняли четвертое место на чемпионате России в Омске.

– А какой главный совет вам дала Этери Тутберидзе?

Евгеньев : Закрыть рот и работать. Это самый главный совет. Мы с Анастасией очень любим что-то обсудить на тренировке. Настя подсказывает мне касательно чего-то, я – Насте. Теперь Этери Георгиевна на все это смотрит и говорит: «Ну-ка, давайте, ребята, рты позакрывали и пошли работать».

– Многие рассказывали, что в первое время они побаивались Этери Тутберидзе. У вас такое было?

Мухортова : У меня было в прошлом году из-за того, что у меня был то стрессовый перелом, то я болела, и я очень редко видела Этери Георгиевну. Когда нужно было тренироваться или катать перед ней прокат, то у меня состояние было, как будто я на чемпионате России.

Со временем это сгладилось, ты уже понимаешь, что ты дотягиваешь до приемлемого уровня качества элементов, и на тебя уже не сильно ругаются, набираешь форму, и все нормально становится. Слышишь советы касательно программы, а не касательно каких-то глобальных вещей. Это придает уверенности, и на старте себя чувствуешь по-другому. Я думаю, что это также сейчас помогает, например, лучше справляться с короткой программой.