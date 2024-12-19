«Они что, придурки?» Тарасова о том, что Мухортова и Евгеньев перекатали короткую программу по времени
Тарасова резко высказалась о нарушении в прокате Мухортовой и Евгеньева.
Пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев получила за короткую программу на чемпионате России 72,52 балла.
«Они перекатали по времени, минус один балл», – объяснил комментатор Александр Гришин.
«Они что, придурки? Как можно перекатать по времени? Так не может быть. Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, еще и разговаривает», – сказала Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
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