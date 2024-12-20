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Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»

Дмитрий Евгеньев рассчитывает попасть в топ-2 на следующем чемпионате России.

Евгеньев выступает в паре с Анастасией Мухортовой, сегодня они заняли четвертое место на ЧР в Омске (207,10 балла). Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40).

Евгеньев: Постараемся сохранить нашу динамику. Мы улучшаемся от чемпионата России к чемпионату России. Будем стараться на следующем ЧР быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами.

Благодарю весь тренерский штаб, он проделал колоссальную работу. Низкий‑пренизкий поклон.

Мухортова: Возвращаемся с нормальными эмоциями. В большое степени собой недовольна. Волнение сказалось на моем теле, оно подзажалось. Хочется кататься раскрепощенней. Пока я не совсем довольна.

Евгеньев: Раньше у нас была дрожь в коленках, сейчас вроде научились справляться с собой. Показали, что наработали.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Евгеньев
logoАнастасия Мухортова
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