Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
Евгеньев выступает в паре с Анастасией Мухортовой, сегодня они заняли четвертое место на ЧР в Омске (207,10 балла). Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40).
Евгеньев: Постараемся сохранить нашу динамику. Мы улучшаемся от чемпионата России к чемпионату России. Будем стараться на следующем ЧР быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами.
Благодарю весь тренерский штаб, он проделал колоссальную работу. Низкий‑пренизкий поклон.
Мухортова: Возвращаемся с нормальными эмоциями. В большое степени собой недовольна. Волнение сказалось на моем теле, оно подзажалось. Хочется кататься раскрепощенней. Пока я не совсем довольна.
Евгеньев: Раньше у нас была дрожь в коленках, сейчас вроде научились справляться с собой. Показали, что наработали.
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