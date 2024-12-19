Дмитрий Евгеньев: «Судьи решили нас немного отрезвить, но ничего страшного. Трибуны кричали после наших оценок, зрителя не обманешь»
Пара Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев получила за выступление на чемпионате России 72,52 балла и занимает 4-е место.
Мухортова: Сегодня было слишком много контроля, можно было более раскрепощенно, чтобы получить больше удовольствие от элементов.
Евгеньев: До этого всегда катали ритм-танец чисто, сегодня поставили -1 за то, что программа вышла за 2:50 из‑за того, что мы добавили элемент в конце. Возможно, судьи решили нас немного отрезвить, но ничего страшного.
Трибуны кричали после наших оценок, зрителя не обманешь. Так что добавить нечего.
– Каково вам выступать на соревнованиях под взором Этери Тутберидзе?
Мухортова: Привыкли тренироваться под ее контролем, так что нормально.
Евгеньев: Этери Георгиевна стала значительно чаще появляться на тренировках, катать перед ней уже привыкли. Страшнее, чем катать перед Этери Тутберидзе, нет ничего. Чемпионат России уже не страшен после этого, цветочки.
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