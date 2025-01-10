Российско-китайские игры. Щербинина и Петров, Чжан и Фэнг, Меренкова и Галимов, Гуо и Чжан выйдут на лед с короткими программами
Юниорские спортивные пары покажут короткие программы на Российско-китайских играх.
Российско-китайские игры
Южно-Сахалинск
Пары
Короткая программа
Начало – 7.45 по московскому времени (10 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов (Россия)
2. Гуо Рю – Чжан Ивень (Китай)
3. Таисия Щербинина – Артем Петров (Россия)
4. Чжан Шуанжи – Фэнг Вэньцянь (Китай)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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